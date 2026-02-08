県陸上界に偉大なジャンパーがいる。男子走り高跳びで、現存最古となる県高校記録を持っているのが小野晃司さん（５９）だ。１９８４年にマークした２メートル２０は東海高校記録でもあり、今でも日本高校歴代７位タイを維持している。浜松を中心にホテル業などを展開するサゴーエンタプライズの代表取締役社長としての顔を持つレジェンドの夢は、マスターズ陸上６０歳以上の部で１メートル６７の日本記録更新。大学卒業後、一度