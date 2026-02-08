家族のことは何かと心配、困ったことは協力してあげたい。しかし、筆者の友人は弟と距離をとった時期があったそうです。それはフリーターで経済的な余裕がない弟の自立のためにとった苦渋の決断でした。 弟のお金の無心が続きます。