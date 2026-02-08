日本保守党の百田尚樹代表（69）が7日、衆院選（8日投開票）の「マイク納め」の地となった大阪市内で最後の訴えを行った。 【写真】祝当選！でもつける花がない…百田代表自ら“手書き” 衆院選期間中の12日間、全国で48回街頭演説したと振り返った百田氏は「実際街宣をやってますと、明らかに前回とは全然違う。みなさんの注目度、熱気、私たち日本保守党に対する期待度。全然、前と違いますので、相当いけるんじゃないかと