女優・井桁弘恵が7日、自身のインスタグラムを更新。ケーキの写真とともに、29歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】登場人物も再現！スゴすぎるケーキ愛されてるのが伝わってくる 「幸せな誕生日でした。29歳。」と記した井桁は2月3日生まれ。大きなイチゴと「2」「9」のロウソクがのったバースデーケーキを手にして、右目に「HAPPY」、左目に「BIRTHDAY」と施されたサングラス姿