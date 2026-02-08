三好康児が2試合連続ゴールを決めたドイツ2部ボーフムは、2月6日に行われたリーグ戦第21節でプロイセン・ミュンスターとアウェーで対戦し、1-1で引き分けた。この試合でボーフムの日本人MF三好康児が2試合連続ゴール。現地では「常に危険な存在であった」と評価された。リーグ戦2試合連続で先発となった三好は、0-1で迎えた後半14分に左サイドからのクロスをFWフィリップ・ホフマンがヘッドで落としたボールに誰よりも早く反応