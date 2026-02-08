清水のキャプテンに就任した宇野禅斗ヴィッセル神戸にリーグ戦連覇を含めて3つのタイトルをもたらした、吉田孝行監督を迎えた清水エスパルスの新たなキャプテンがちょっとした驚きを与えている。プロ5年目の22歳、宇野禅斗は新たな指揮官から託された大役をどのように受け止めているのか。青森山田高校からFC町田ゼルビアを経て清水に加入したのが2024年7月。昨夏には待望の日本代表デビューも果たした中盤のダイナモの現在地を