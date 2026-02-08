〈「俺のこと覚えてる？」1本の電話が“地獄の始まり”だった…家族6人に互いを拷問・殺害させた《北九州監禁殺人事件》はなぜ起きた？（平成9年の凶悪事件）〉から続く7人の死亡者を出した「北九州監禁殺人事件」。その歯車が決定的に回り始めたのが、この「最初の殺人」だった。【ー衝撃画像ー】「ここまで痩せるのか…」子ども用オムツが履けるほどガリガリになった『7人の被害者たち』【ー閲覧注意ー】電気ショック拷問に