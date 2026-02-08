〈電気ショックによる衰弱死、愛人に死体処理を強要、さらに…《北九州監禁殺人事件》犯人男の“邪悪さ”を決定づけた『最初の殺人』（平成9年の凶悪事件）〉から続く義母と義妹への強制わいせつ、虚偽の告白で家族を犯罪に巻き込み、通電で支配する――。《北九州監禁殺人事件》で犯人の男は、金と罪悪感、そして家族関係そのものを利用し、人々を逃げ場のない地獄へと追い込んだ。なぜ彼の洗脳は、ここまで完全に機能してしま