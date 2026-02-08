〈だから「家族同士の殺し合い」は起きた…妻の母を強制ワイセツしただけじゃない《北九州監禁殺人事件》犯人男の“あまりに残忍な洗脳手法”（平成9年の凶悪事件）〉から続く拷問と洗脳が加速した末、家族は互いに殺し合わされ、7人が命を落とした《北九州監禁殺人事件》。事件はどのように終結し、首謀者と共犯者はどう裁かれたのか？唯一の生存者は、その後どんな人生を歩んだのか？文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）