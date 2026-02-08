「俺、フトシちゃん。覚えてる？」【ー衝撃画像ー】「ここまで痩せるのか…」子ども用オムツが履けるほどガリガリになった『7人の被害者たち』【ー閲覧注意ー】高校時代、ほとんど話したことのない同級生からの一本の電話。それは後に、家族6人が互いを拷問し、殺し合う地獄の始まりとなった。「北九州監禁殺人事件」――人の心を巧みに操り、破滅へ導いた男・松永太。その“邪悪すぎる人間性”は、どこで形づくられたのか。文庫