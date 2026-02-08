気象台は、午前7時26分に、大雪警報を小浜市、高浜町、おおい町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・小浜市、高浜町、おおい町に発表 8日07:26時点嶺南では、8日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小浜市□大雪警報【発表】積雪8日夕方にかけて警戒・山地12時間最大降雪量35cm・平地12時間最大降雪量30cm■高浜町□大雪警報【発表】積雪8日夕方にかけて警戒・山