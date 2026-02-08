男子ビッグエアで金メダルを獲得し、中国の蘇翊鳴（右）から祝福を受ける木村葵来＝リビーニョ（共同）7日のスノーボード男子ビッグエアで、2022年北京冬季五輪覇者の蘇翊鳴（中国）は、1回目に木村葵に次ぐ88.25点で2位につけたが、その後は着地が乱れて得点を伸ばせなかった。2連覇は逃したものの銅メダルに「最善を尽くしたし、自分を誇りに思う。すごく楽しむことができた」とすがすがしい表情を見せた。前回の優勝以降は