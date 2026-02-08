私鉄の富士身延鉄道が開業富士〜甲府間を結ぶJR身延線は、様々な顔を持つ路線です。富士〜富士宮間は都市近郊路線にして富士山の景観を楽しめる区間。富士宮以北は、ゆったりとした速度で富士川に沿いながら山越えを行うローカル線です。【風光明媚】これが山も川も楽しめる身延線の車窓です（写真）身延線は1913（大正2）年、最初の区間である富士〜大宮町（現・富士宮）間が富士身延鉄道として開業しました。1920（大正9）年