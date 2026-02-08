鍵山優真の演技に海外メディアも絶賛した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は現地時間2月7日、男子ショートプログラム（SP）が行われ、鍵山優真が108.67点をマーク。米国のイリア・マリニンを抑えて1位に立った。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！アイスダンスのフリーダンスは吉田唄菜と森田真沙也の“うたまさ”が出場し、98.55点の5位で6ポイン