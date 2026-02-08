左から木俣、木村、この種目の金メダルは日本初の快挙となった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ冬季五輪大会、現地2月7日に行われたスノーボード男子ビッグエア決勝で日本勢が歴史的快挙を見せた。スノーボード最初の決勝種目となった男子ビッグエアが行われ、五輪初出場となった木村葵来が179.50点で今大会の日本勢最初の金メダルを獲得。さらに木俣椋真も171.50点の2位につけ、日本勢ワンツーフィニッシュの快挙を達成した