百年構想リーグ地域リーグ第1節FC東京 1（1(5PK4)1）1 鹿島13:35キックオフ味の素スタジアム入場者数 32,180人試合データリンクはこちら2025年に比べてFC東京の改善された部分が出た試合になった。一方で、鹿島がシーズン序盤に苦戦する、もっと言えばシーズン終盤に向けて調子を上げていくのはいつもと変わらないのだろうと思わせる試合でもあった。40分、三竿健斗がマルセロ・ヒアンをゴール前で倒して一発退場に。そのFK