バッタの次は、自分自身の婚活を研究する前野ウルド浩太郎氏希代の昆虫学者が今、大きな壁にぶつかっている。その壁とは「婚活」だ。バッタ研究で世界を救った知性をもってしても一筋縄ではいかない、愛と人生のリアルな記録がここに......！【写真】失敗に終わった「平民版バチェラー」＊＊＊【バッタ博士の婚活研究】仕事と結婚、どちらに重きを置けば人は幸せになれるのだろうか......。科学雑誌の最高峰のひとつ『PNAS