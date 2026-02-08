イメージ写真（Hyejin Kang／Shutterstock.com）（川上 敬太郎：ワークスタイル研究家）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]女性活躍は進んだのに「賃金格差」だけが残る理由解散総選挙に突入した政治の世界では、憲政史上初の女性首相が誕生して新たな歴史が刻まれました。長らく働く女性たちにつきまとってきた「寿退社」や「腰掛け」といったイメージが、過去のものであることを象徴する出来事です。2025年「新語・流行