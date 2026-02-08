【ミラノ共同】フィギュアスケート団体で8日のフリーに出場する選手が7日に発表され、日本はペアに三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子に坂本花織（シスメックス）、男子に佐藤駿（エームサービス・明大）を起用した。