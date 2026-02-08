サウナは健康のみならず、美容面でも効果が期待されている。特に現代では、健康と美容に境界線はなく、ともに影響しあうという考え方が主流になっている。美にまつわる多くの悩みにサウナがどのようにアプローチし、また、どのように利用するのが効果的なのか――。体臭の原因は様々。サウナで改善できない場合もあるが、大幅に改善できるケースに関しては、サウナを活用しない手はない。【前編記事】『サウナが生み出す物質「ヒー