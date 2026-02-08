コーヒー豆や輸入食品、輸入ワインなどをメインに取り扱う「ジュピターコーヒー」が、2026年1月5日に東京地裁に対して民事再生法の適用を申請し、保全処分、監督命令を受けた。一方、ジュピターと同様にコーヒー豆や輸入食品をメインに取り扱う「カルディコーヒーファーム」は、2025年8月時点で国内に500店舗以上、海外にも15店舗以上を展開し、かなり好調に店舗数を拡大してきた。輸入食品のセレクトショップとしての地位を着実