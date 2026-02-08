東浩紀さんの最新著作『平和と愚かさ』が株式会社ゲンロンより刊行されました。本著で論じられた「平和論」を、近著『置き配的』が話題の気鋭の批評家・福尾匠さんはどのように読んだのか。「群像」2026年3月号に掲載の書評をWebでもお届けします。「平和」と「愚かさ」の共通点どのようなひとに読まれるかさっぱりわからない、という諦念から始まる本書は、しかし結果としてすでに多くの読者を獲得しており、僕自身もいま読まれる