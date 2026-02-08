今日の異常気象は、近い将来の気候が暴れ出す予兆ではないか--過去の膨大なデータや研究成果からそのような仮説を経て、大規模で広範な調査を始めた学者のグループがある。プロジェクトに集まった7名の研究リーダー各自の武器とターゲットに迫る。本記事では、最新の科学データと考古学の知見から、かつての「暴れる気候」が、縄文時代やマヤ文明の興亡にどのように関与していたのかという研究について詳しくみていく。（文/緑慎也