高まる「愛子天皇待望論」愛子天皇待望論（敬宮内親王が正式名称ですが、愛子さまの方がわかりやすいので本稿では愛子さまと書きます）が、どんどん高まっています。まず、2025年9月から10月にかけて読売新聞社の、皇室に関する全国世論調査によれば、女性天皇を認めることに、賛成が69％。反対は7％でした。読売は2022年にも同様に調査をして、当時は賛成が70％で反対は6％。悠仁親王が成年式を終え、公務をこなすようになっても