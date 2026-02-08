NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の影響で、いま改めて脚光を浴びている豊臣秀吉。時代劇ではしばしば、「要領のいい成り上がり者」といったイメージで描かれがちだ。しかし、それは本当の姿なのだろうか？戦術家としての秀吉の「本当のすごさ」とは。本郷和人氏監修『図解 豊臣秀長』から一部抜粋・編集してお届けする。秀吉はただの成り上がり者ではない令和八（二〇二六）年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公の秀長に次ぐ準