現在の上皇・美智子さまご夫妻と、天皇・雅子さまご夫妻。この二組のご夫妻のあいだには、これまで幾度かの「衝突」が見られました。「二つの家族」はどのように衝突したのか、その背景にはなにがあったのか。話題の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』では、宮内庁担当記者を務めてきた大木賢一氏が、平成初期から現在までの皇室を「二つの家族の関係」を軸に描き出しています。以下では同書から、雅子さまと美智子さまが