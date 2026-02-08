「日に日に成長しているのが、毎日の楽しみです」。1月31日（日本時間2月1日）に開催されたロサンゼルス・ドジャースのファン感謝イベントで、大谷翔平（31才）は昨年4月に誕生した長女についてそう語った。柔らかな笑顔は、どこにでもいる父親そのもの。193cmの長身を生かした"高い高い"が、「人よりも掲げる位置が高いので、彼女的には楽しいと思う」と自身の"長所"を明かして会場を沸かせた。だが、大谷が語る「穏やかな家族の