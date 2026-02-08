国際ジャーナリストで作家の落合信彦氏が2月1日、老衰のため永眠した。84歳だった。【秘蔵写真】1990年、東エルサレムの城壁に囲まれた旧市街で戦車の前に立つ落合信彦さん。ほか、1996年ミャンマーのアウンサン・スーチー氏にインタビューした際のワンショットなども1942年生まれの落合氏は高校卒業後、渡米。オルブライト大学を卒業後、石油ビジネスを経て、1970年代から作家活動を本格化させた。ジョン・F・ケネディ米大統