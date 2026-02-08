今日8日(日)が大雪のピークです。日本海側では警報級の大雪となっており、普段雪の少ない関東など太平洋側でも積雪となっています。このあとも日本海側では雪が強く、平地でもさらに積雪が増えるでしょう。車の立ち往生など交通障害に警戒が必要です。太平洋側でも積雪が増える所があるでしょう。今日8日(日)は衆議院議員総選挙の投開票日ですが、積雪や路面の凍結に注意が必要です。投開票日の8日(日)が大雪のピーク今日8日(日)、