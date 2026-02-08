中国・新疆ウイグル自治区に関する「ウイグル問題」。中国当局がウイグル自治区内のウイグル人に対して「テロ対策」などを名目に、大規模な同化政策、弾圧を行っている。【写真】同化政策で無慈悲に破壊されていくウイグルの文化「ウイグルでの現状を放置すれば、いつか日本でも同様の事態が起こる」そう警鐘を鳴らすのは、日本で問題の周知活動を行う「日本ウイグル協会」のレテプ・アフメット会長だ。【全4回の第4回。第1回