元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが番組の衣装姿を公開した。７日までに「このあと、９：５０〜東海テレビのスイッチ！に出演します」と自身のインスタグラムを更新した鷲見。ラメの入ったホワイトのシースルートップスに上品な柄のペプラムベストを合わせた衣装について、「シースルーはさすがにまだ早かったかな？スタジオ寒くないといいな！！笑」とつづっている。この投稿にファンからは「鷲見ちゃん綺麗！