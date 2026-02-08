現代世界は戦争が絶えないが、なぜ縄文時代は１万年も平和が続いたのか。日本人の行動原理にどう影響を与えたのか。このほど刊行された「縄文の奇跡」（新野哲也著、産経ＮＦ文庫）が話題になっている。縄文の精神を受け継ぐ日本人と日本国家の歴史構造に迫った同書から一部抜粋・再構成してお届けする。火焔型土器に隠された日本人の美意識日本各地で出土している縄文時代の深鉢形土器のうち新潟県の笹山遺跡から出土した「火焔型