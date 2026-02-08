伊藤沙莉の辛い幼少期セリフを完璧に覚えてくるのは当たり前、現場では常に明るく、スタッフへの気配りも忘れない……。演技力だけでなく人柄も関係者から大絶賛され、今や国民的女優となった伊藤沙莉（31歳）。その人間力を育んでくれたとして、常々彼女が口にしているのが、「母への感謝」だ。「沙莉さんは3人きょうだいの末っ子で、『オズワルド』の伊藤俊介さんを兄に持ちます。沙莉さんが幼い頃、父親が事業に失敗して蒸発。