〝¥¤¥Ã¥×¥¹〞¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¥´¥ë¥Õ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤Û¤É¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Ê¤¼¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹Í½ËÉ¤ÎºÇÁ±ºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 〝À®¸ù·Ð¸³〞¤Ç¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ï¼£¤ë¤Ï¤º Â¿¤¯¤Î¥·¥Ë¥¢¥×¥í¤¬¥¤¥Ã¥×¥¹¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¡Ö