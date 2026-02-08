気象庁は、先ほど、鳥取県に顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。鳥取県では大規模な交通障害が発生する恐れが高まっていて、一層の警戒が必要です。気象庁によると、鳥取・鳥取市吉方では、7時までの6時間に、30センチの顕著な降雪を観測しました。鳥取では、強い降雪により、道路の除雪が追い付かず、車両の立ち往生などの大規模な交通障害が発生する恐れが高まっています。この強い雪は、8日夜まで続く見込みで、重大な