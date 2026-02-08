この□には、あるひとつの漢字が入ります。なかなかひらめかずに、意外と手こずってしまう人もいます……。あなたはすぐに正解できますか？Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「達」♡「達成」「達人」「伊達」「調達」でした！※答えは複数ある場合があります。「調達」は、必要なものを取りそろえることを指す言葉です。「資金を調達する」