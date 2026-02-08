株式会社ウェイブダッシュ（東京都千代田区）が運営する地域応援サイト『生活ガイド.com』は、このほど「使い方が掴めない方言ランキング」を発表しました。その結果、山口県の方言「じら」が1位となりました。【ランキング】使い方が掴めない方言ランキングTOP10を見るランキングは、同サイトが厳選した全国の「これ、方言だったんだ！」という言葉をクイズ形式（知ってるor知らなかった）で、10代〜80代の同サイト会員143人に回