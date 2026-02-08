あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……魚座長い間温めてきたアイデアが、今日は評価されるチャンス到来！周囲の反応を気にせず、自信を持って提案しましょう。あなたの真剣さがまわりに伝わり、協力者も増えるはず。今までの努力が報われる日なので、積極的にアピールしてください。★第2位……蟹座言葉で愛情を