◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日フィギュアスケート団体（2026年2月7日ミラノ・アイススケートアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が7日（日本時間8日）に行われた。6日に次いで、団体は2日目。8日までの3日間で争う。男子のショートプログラム（SP）では鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が1位になり、団体SPは終了。フリーに進出する5カ国が決まり、日本は2位で進出。1位米国との差も1