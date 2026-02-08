関東地方の各地はきのうから雪が降り続き、けさまでに東京都心でも3センチの積雪が観測されています。こちらは午前6時ごろの栃木県宇都宮市内の様子です。あたり一面が真っ白となり、車の屋根が見えなくなるほど雪が積もっています。関東地方は、きのうからの雪で各地で雪が積もっていて、午前5時現在、▽宇都宮市で13センチ、茨城県水戸市で4センチ、千葉市で3センチ、東京都内でも、千代田区で3センチの積雪を観測しています。気