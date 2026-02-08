セクシー女優でシンガーとしても活動する河北彩花（26）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。これまでの芸名「河北彩伽」から再改名するとともに、事務所を移籍することを発表した。【写真あり】日本の“至宝”も納得の美しさ…人気セクシー女優・河北彩花の近影河北は、【ご報告】と題し、「いつも応援して下さっている皆さまへこの度、事務所を移籍しティーパワーズ所属 となり女優名は【河北彩花】に戻る事となり