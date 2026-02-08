アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』（ダンまち）第6期が制作されることが決定した。あわせて特報映像が公開された。【動画】公開された『ダンまち』第6期の特報映像同アニメは、シリーズ累計1700万部を突破している同名のライトノベルが原作で、大きな地下迷宮（＝ダンジョン）がある巨大都市を舞台に、少年ベル・クラネルらの冒険ストーリー。テレビアニメは2015年4月より放送がスタートした。