敗戦で区切らず、戦後の占領やベトナム戦争にも焦点を当てた企画展＝横浜都市発展記念館横浜と軍隊の関係に焦点を当てる企画展「戦争の記憶」が、横浜都市発展記念館（横浜市中区）で開催されている。黒船来航からベトナム戦争終結まで約１２０年の時間軸で、都市と戦争の記憶を振り返る。今も地域に残る建物や記念碑、景観などを媒介に記憶の継承を試みる。資料は約２３０点に上る。第２次大戦にとどまらず、居留外国人を保護