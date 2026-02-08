【アマの勘違い８ フェースの戻し】フェースをいきなりまっすぐ戻そうとするから左へのミスが出る 大事なことは目標にボールを運ぶこと アマチュアゴルファーの勘違いで最も致命的なのが、トップから一気にフェースをまっすぐ戻そうとすることです。その意識があるとトップからカット軌道になり、タメが解けてすくい打ちになり、結果として、スライスやひっかけ、ダフリ、トップが出やすくなる