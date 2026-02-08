皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回のテーマは「盲導犬の『受け入れ拒否』をなくしたい」です。 ケンミン特捜班に手紙を寄せてくれたのは、1人の女子高校生です。盲導犬の正しい理解を広めたいと奮闘する様子に密着しました。 ■平石千夏記者「情報を寄せてくださった方がこちらの高校に通っているということで、中に入ってみます。」この日、ケンミン特捜班は福岡市中