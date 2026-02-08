Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は８日、今季開幕のアウェー・いわき戦に臨む。昨季限りで新潟を契約満了となり１０年ぶりに復帰したＭＦ堀米悠斗（３１）は、サッカーを続ける環境を与えてくれた感謝の思いを胸に、先発舞台で死力を尽くす。１０年ぶりに着る赤黒のユニホームに、堀米悠は気持ちの高ぶりを抑えられなかった。熊本・大津町でのキャンプ最終日となった７日、「１年前はこのユニホームを着るとは想像もしていなかった