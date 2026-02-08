◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（７日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】フィギュアスケートの団体は予選を終え、決勝に進む５チームが決まった。２位で進んだ日本は、８日の決勝（フリー）に出場する男女シングル、ペアの選手を発表した。ペアはショートプログラム（ＳＰ）に続き三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が担う。「りくりゅう」はＳＰで世界歴代３位の８２・８