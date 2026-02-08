唐揚げに添えるだけではもったいない！ビタミンCたっぷりで、疲労回復効果も期待できる「レモン」は、実はおかずからスイーツまで幅広く使える万能食材なんです。酸味を加えるだけでなく、塩気のアクセントや臭み消しなど、料理の腕をグッと上げてくれますよ。今回は、いつもの食卓に爽やかな風を吹き込むレモンを使った人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】濃厚なのに後味スッキリ！塩レモンのクリーム