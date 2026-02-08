国会議事堂第51回衆院選は8日午前7時から全国各地で投票が始まった。高市早苗首相（自民党総裁）の掲げる「責任ある積極財政」や消費税減税の扱いを含む経済政策、安全保障、「政治とカネ」問題などが主な争点。昨年10月に発足した高市政権の信任が問われる。深夜にも大勢が判明する見通し。投票は一部地域を除き午後8時に締め切られ、即日開票される。総務省によると期日前投票は、公示翌日から6日までに小選挙区で約2079万人