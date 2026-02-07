便秘薬を選ぶときは、効果だけでなくリスクも確認が必要です。刺激性便秘薬は即効性がありますが、使いすぎると腸の働きが弱くなりがちです。一方、非刺激性便秘薬は毎日使えますが、効き目がゆっくりです。便秘薬の種類や選び方のポイントについて「天白宮田クリニック」の宮田先生にお聞きしました。 編集部 便秘薬を選ぶ際の注意点について、詳しく教えてください。 宮田先生 便秘薬の中で最も一般的かつ、種類が多いのは